14:14 06.08.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Вербича признали лучшим игроком третьего тура украинской премьер-лиги

УПЛ определила лучшего футболиста из всех, участвовавших во встречах 3-го тура чемпионата Украины.

Вербича признали лучшим игроком третьего тура украинской премьер-лиги

По результатам голосования голосования экспертов победу одержал полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич, который забил победный мяч в матче с "Шахтером".

За него отдали голоса восемь экспертов из десяти.

В состав экспертного совета вошли Артур Валерко, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Как сообщал "УРА-Информ", чешская "Славия" выставила заявку на будущие поединки третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов. Кроме 11 игроков основы у чешского клуба будет 10 запасных футболистов на все позиции, по одному на форвардов и вратарей и по два на каждого опорника и хав-бэка.


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