13:57 07.08.2018 | Футбол | Новости
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"Красные дьяволы" отказались продавать Погба "Барселоне"

Каталонский футбольный клуб "Барселона", продолжает заниматься усилением средней линии поля.

Сине-гранатовые хотят видеть в своем составе Поля Погба и уже сделала первое предложение "Манчестер Юнайтед" по французу. Об этом сообщает "Футбол 1".

Каталонский клуб предложил английскому клубу 50 млн евро и футболистов Йерро Мину и Андре Гомеша за 25-летнего полузащитника сборной Франции.

Однако руководство "красных" уже успело отказать каталонцам, ведь Погба играет важную роль не только на футбольном поле, но и оказывает положительное влияние на имиджевую составляющую.

Еще одной причиной отказа стал тот факт, что в Англии трансферное окно закрывается 9 августа и в "МЮ" не останется времени, чтобы найти замену Погба.

Как сообщал "УРА-Информ", английский клуб "Челси" в ближайшее время намерен получить вратаря мадридского "Атлетико" Яна Облака в качестве замены Тибо Куртуа. Сообщается, что лондонский "Челси" планирует выплатить сумму отступных, прописанную в контракте Облака, которая равна 100 млн евро. В случае перехода Облак станет самым дорогим вратарем мира.


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