На матч Славия-Динамо приедут более тысячи киевских фанатов

Квота киевского клуба выкуплена на 100%, поэтому не все желающие смогут попасть на трибуны. Отметим, что стадион чешской команды Эден Арена вмещает 21 000 зрителей.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия - Динамо начнется сегодня в 20:30.

Как сообщал "УРА-Информ", украинский футбольный клуб "Динамо" установил цену турецкому "Трабзонспору" за форварда Дьемерси Мбокани. Как информирует Sportrdc.com, уже этой зимой "Трабзонспору" придется выложить 4,5 млн евро за украинского игрока.