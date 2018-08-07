19:35 07.08.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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На матч Славия-Динамо приедут более тысячи киевских фанатов

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со Славией в Праге Динамо поддержат 1095 фанатов, сообщает Динамомания.

На матч Славия-Динамо приедут более тысячи киевских фанатов

Квота киевского клуба выкуплена на 100%, поэтому не все желающие смогут попасть на трибуны. Отметим, что стадион чешской команды Эден Арена вмещает 21 000 зрителей.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия - Динамо начнется сегодня в 20:30.

Как сообщал "УРА-Информ", украинский футбольный клуб "Динамо" установил цену турецкому "Трабзонспору" за форварда Дьемерси Мбокани. Как информирует Sportrdc.com, уже этой зимой "Трабзонспору" придется выложить 4,5 млн евро за украинского игрока.


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