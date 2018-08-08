Голкипер Атлетика стал самым дорогим вратарем в истории футбола

Об этом сообщает официальный сайт баскского клуба. Кроме того, Кэпа стал самым дорогим испанским игроком в истории.

Тем самым новичок должен заменить в воротах Челси Куртуа. Недавно появилась информация, что Реал договорился о трансфере бельгийца. Контракт футболиста с мадридским клубом будет рассчитан на четыре года, а сумма трансфера якобы составит 35 млн евро.

Перед этим украинский вратарь Андрей Лунин перешел из Зари в Реал и подписал со "сливочными" контракт на шесть лет.

Как сообщал "УРА-Информ", президент Реала Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможности трансфера одного из лидеров команды, финалиста ЧМ-2018 Луки Модрича. Недавно в СМИ звучала информация, что хавбек Реала Лука Модрич согласился перейти в миланский Интер. Президент "сливочных" Флорентино Перес прокомментировал возможность продажи хорватского полузащитника. Он заявил, что это возможно только в том случае, если за него заплатят 750 млн евро.