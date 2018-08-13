В Таджикистане разбился вертолет

Как рассказала представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи, среди погибших - трое альпинистов и два члена экипажа, сообщает Интерфакс.

По ее словам, трое погибших альпинистов были гражданами России.

Всего на борту находилось 15 альпинистов (13 россиян, один белорус и один испанец), а также трое членов экипажа.

Как сообщал "УРА-Информ", 13 августа, на столичном жилом массиве Троещина автомобиль в результате дорожно-транспортного происшествия влетел в толпу людей. Скорая госпитализировала нескольких пострадавших с места аварии.