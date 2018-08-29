Столичное "Динамо" не смогли пройти в групповой этап Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы

Во вторник, 28 августа, на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялась встреча двух команд, которая завершилась со счетом 0:0. После поражения неделю назад в Амстердаме со счетом 1:3 украинская команда не смогла на своем поле забить в ворота соперника ни одного мяча.

Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап Лиги чемпионов проходит "Аякс", а "Динамо" будет играть в групповом турнире Лиги Европы.

Единственным представителем Украины в ЛЧ будет "Шахтер". В Лиге Европы точно сыграет "Ворскла". "Заря" в четверг в немецком Лейпциге поборется за еще одну путевку Украины в Лиге Европы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Динамо" второй год подряд не может пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и снова сыграет в Лиге Европы. Киевский клуб играл в группе ЛЧ в сезоне 2016/17, но в прошлом году оступился в квалификации.