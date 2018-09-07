Полиция Чехии после футбольного матча задержали восемь украинцев - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщил а своей страничке в Facebook журналист Михаил Реуцкий, после матча Чехия-Украина произошли столкновения с полицией. В результате были задержаны восемь украинских болельщиков.

В то же время, по данным других СМИ, после финального свистка началась драка между украинскими фанатами и чешской полицией, за фанатов пытался вступиться тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сборная Украины обыграла Чехию в дебютном матче Лиги Наций. Счет на 4 минуте открыли чехи - автором первого мяча стал нападающий Патрик Шик. Украинцы сравняли счет в компенсированное время первого тайма благодаря голу полузащитника Евгения Коноплянки. Победу сборной Украины принес Александр Зинченко на 93 минуте.