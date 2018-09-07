09:32 07.09.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
100203059:Polishuk

Полиция Чехии после футбольного матча задержали восемь украинцев - ФОТО, ВИДЕО

В чешском городе Угерске-Градишт в четверг вечером, 6 сентября, после завершения футбольного матча между сборными Чехии и Украины полиция задержала восемь украинских болельщиков.

Полиция Чехии после футбольного матча задержали восемь украинцев - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщил а своей страничке в Facebook журналист Михаил Реуцкий, после матча Чехия-Украина произошли столкновения с полицией. В результате были задержаны восемь украинских болельщиков.

В то же время, по данным других СМИ, после финального свистка началась драка между украинскими фанатами и чешской полицией, за фанатов пытался вступиться тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сборная Украины обыграла Чехию в дебютном матче Лиги Наций. Счет на 4 минуте открыли чехи - автором первого мяча стал нападающий Патрик Шик. Украинцы сравняли счет в компенсированное время первого тайма благодаря голу полузащитника Евгения Коноплянки. Победу сборной Украины принес Александр Зинченко на 93 минуте.


Поделиться
Читайте также:
 
Столтенберг готов участвовать на референдуме по переименованию Македонии В Кабмине рассказали, какие доходы получают местные бюджеты в результате децентрализации В Индии либерализировали законодательство в области сексуальных меньшинств В Киеве на взятке погорел сотрудник отдела борьбы с коррупцией - ФОТО
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив