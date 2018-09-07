07:59 07.09.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
100203048:Polishuk

Украина на выезде одержала победу над Чехией в Лиге наций УЕФА

Сборная Украины в четверг, 6 сентября, на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА.

Украина на выезде одержала победу над Чехией в Лиге наций УЕФА

Матч завершился со счетом 2:1. Таким образом, наша сборная получила дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.

Уже на четвертой минуте счет в матче открыл нападающий хозяев поля Патрик Шик. Но перед перерывом Евгений Коноплянка сравнял его. А на третьей добавленной к основному времени матча минуте Александр Зинченко после ошибки вратаря сборной Чехии принес украинской команде победу.

9 сентября сборная Украины сыграет во Львове со Словакией. Только матч состоится без присутствия зрителей из-за санкций со стороны УЕФА за запрещенный баннер на стадионе во время матча отбора Евро-2016 в Киеве против Испании.

Для получения права побороться за выход на Евро-2020 через Лигу наций сборной Украины сначала нужно занять первое место в своей Группе 1 второго по силе дивизиона В этого турнира, чтобы затем участвовать в плей-офф среди победителей групп своего дивизиона в марте 2020 года.

В других группах этого дивизиона Лиги наций играют: в группе В2 - Турция, Швеция и Россия; в группе В3 – Северная Ирландия, Босния и Австрия; в группе В4 - Дания, Ирландия и Уэльс.

Если кто-либо из победителей групп Лиги наций уже пробьется на Евро-2020 через стандартный отборочный цикл (март-ноябрь 2019 года), его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона. Если в лиге не наберется необходимых четырех команд, то вакантные места займут команды из низших дивизионов с учетом общего рейтинга в Лиге наций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, у сборной Украины по футболу появилась своя официальная песня. Это - легендарная "Червона рута" Владимира Ивасюка. Она будет визитной карточкой нашей сборной в Лиге наций и отборочном турнире к Евро-2020.


Поделиться
Читайте также:
 
В Одессе ливень за 20 минут затопил улицы - ФОТО Возле побережья Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1 баллов В Тернопольской области на взятке попался сотрудник военкомата Минздрав заверил, что уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив