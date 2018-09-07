"Забрасывали бутылками и мусором": Шевченко прокомментировал потасовку на стадионе Угерск-Градиште - ВИДЕО

Сообщается, что сразу после победы украинской команды, чешские ультрас стали провоцировать полицию и охрану стадиона, забрасывая последних подручными средствами, выкрикивая при этом шовинистические лозунги. В результате потасовок с полицией были задержаны восемь украинских болельщиков. В драку пришлось вмешаться самому Шевченко, который решил отбить украинских фанатов.

"Там началось с того, что кто-то из ребят просто упал, а правохранители начали действовать по инструкциям. Я их тоже понимаю, но я пытался отбить наших ребят", - отметил Шевченко. Украинскому тренеру немного досталось и от полиции, и от фанатов, однако серьезных увечий он не получил.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:1. Таким образом, наша сборная получила дополнительную возможность попасть на Евро-2020 помимо стандартного отборочного турнира.