18:55 09.09.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины одержала вторую победу в Лиге наций

Сборная Украины в воскресенье, 9 сентября, победила команду Словакии в матче второго тура Лиги наций УЕФА.

Сборная Украины одержала вторую победу в Лиге наций

Встреча состоялась во Львове на стадионе "Арена Львов" и завершилась со счетом 1:0.

На 79-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота словаков за фол со стороны защитника Милана Шкриньяра. 11-метровый удар реализовал полузащитник Андрей Ярмоленко.

Сборная Украины, набрав 6 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 1 в Лиге B, Словакия (0) - на второй строчке.

Следующий матч команда Украины проведет в Харькове с Чехией 16 октября, сборная Словакии встретится с чехами на домашнем стадионе 13 октября.

Напомним, как сообща УРА-Информ, во вторник, 5 сентября, Национальная сборная Украины вылетела в Чехию на первый матч Лиги наций против сборной Чехии. Матч состоялся в городе Угерске-Градиште на городском стадионе имени Мирослава Валенты 6 сентября.

Матч завершился со счетом 2:1.


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