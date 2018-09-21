Столичное "Динамо" в ничию сыграло с "Астаной" в матче Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:2. Автором первого гола стал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, отличившийся на 11 минуте.

В середине первого тайма защитник "Астаны" Марин Аничич сравнял счет. До перерыва киевляне вновь вышли вперед благодаря голу хавбека Дениса Гармаша, однако на 95 минуте матча нападающий Роман Муртазаев вырвал ничью.

В другом матче группы "Ренн" победил чешский клуб "Яблонец" со счетом 2:1.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Киеве на "Олимпийский" столичное "Динамо" принимало донецкий "Шахтер". Матч закончился поражением гостей со счетом - 1:0.