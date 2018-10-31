В Одессе во время матча прогремел взрыв - ФОТО, ВИДЕО

По предварительным данным никто из людей не пострадал. Как сообщает местное издание Думская, неизвестные фанаты бросили взрывпакеты на поле, где сегодня проходил матч 1/8 финала Кубка Украины. Одесские "моряки" принимали полтавскую Ворсклу.

Взрывы прогремели на 64 минуте, сразу после успешного пенальти в ворота Черноморца.

Арбитр сразу же остановил встречу, но когда дым рассеялся, игра возобновился.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Ворсклы, и в 1/8 финала вышли полтавчане.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник вечером в центре Киева прогремел взрыв. Причиной взрыва, по неофициальным данным стали неполадки электрокабеля.

Ранее взрыв произошел во дворе дома в Харьковской области, погиб мужчина.