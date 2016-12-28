Селезнев отметил праздник вместе с супругой – ФОТО

Как оказалось, у него вместе с женой – юбилей свадьбы. Евгений и Алла пребывают в браке вот уже как 10 лет.

Вместе они воспитывают сына.

В одном из своих интервью, избранница футболиста рассказала, что прошла вместе с ним огонь, воду и медные трубы. Познакомилась пара в Донецке, в кругу общих друзей.

Тогда у Жени не было денег, и о каких-либо меркантильных целях невозможно говорить, признается девушка. Когда нападающий играл за киевский «Арсенал», то и вовсе жил на базе, потому что на съемную квартиру денег не было.

Влюбленные несколько месяцев дружили, а после начали жить вместе. Поженились тогда, когда ребром встал вопрос о переезде игрока в Ростов.

На юбилее свадьбы присутствовали близкие друзья четы – некогда одноклубник Селезнева по "Шахтеру" Разван Рац вместе с женой Юлией, которая, к слову, является крестной матерью сына Селезневых.

Как сообщал "УРА-Информ", в сети появилась информация о переходе форварда в турецкий "Карабюкспор".