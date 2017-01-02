Вратарь ФК "Ворскла" покинул команду

Так, команду "Ворскла" покинул основной голкипер данного клуба Дмитрий Непогодов. Об этом сообщает пресс-служба клуба "Ворскла".

При этом капитан "полтавчан" Владимир Чеснаков, а также Павел Ребенок отметили, что пока что покидать "Ворсклу" они не собираются. Известно, что дальнейшее пребывание в данной команде арендованных футболистов, срок аренды которых уже истекает, пока не комментируют.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Мануэль Нойер был назван лучним в мире вратарем. Голкипер "Баварии" был назван лучним в мире вратарем по версии Международной футбольной истории (IFFHS).