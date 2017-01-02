14:18 02.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Вратарь ФК "Ворскла" покинул команду

Полтавская "Ворскла" в межсезонье продолжает терять своих игроков.

Вратарь ФК

Так, команду "Ворскла" покинул основной голкипер данного клуба Дмитрий Непогодов. Об этом сообщает пресс-служба клуба "Ворскла".

При этом капитан "полтавчан" Владимир Чеснаков, а также Павел Ребенок отметили, что пока что покидать "Ворсклу" они не собираются. Известно, что дальнейшее пребывание в данной команде арендованных футболистов, срок аренды которых уже истекает, пока не комментируют.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Мануэль Нойер был назван лучним в мире вратарем. Голкипер "Баварии" был назван лучним в мире вратарем по версии Международной футбольной истории (IFFHS).


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