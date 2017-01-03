11:07 03.01.2017 | Футбол | Новости
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Я уже подхожу к завершению своей тренерской карьеры, - Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола говорит, что через несколько лет завершит свою карьеру.
 

Я уже подхожу к завершению своей тренерской карьеры, - Гвардиола

Об этом сообщает Sport.es.

"Мне нравится думать, что каждый новый мой шаг будет еще успешнее. В обратном случае меня не был в "Манчестер Сити". Но, думаю, процесс моего прощания уже стартовал. Я не буду тренировать до 60-65 лет. Я поработаю в "Манчестер Сити" 3 года, может, больше, но я уже подхожу к завершению своей тренерской карьеры", - сказал Гвардиола.

Также добавим, под руководством Гвардиолы в нынешнем сезоне "Сити" идет на третьем место в Премтер-лиге. 

Как сообщал "Ура-Информ", ранее голкипер сборной Германии, а также мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер оказался победителем в номинации - лучший голкипер мира.


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