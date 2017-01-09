13:33 09.01.2017 | Футбол | Новости
100157506:labazovych

Гол Месси принес "Барселоне" ничью во встрече с "Вильярреалом" - ФОТО

Всем известный "Эль-Мадригал" уже стал историей, и накануне первого матча в 2017 году в "Вильярреалу". В матче 17-го тура испанской Примеры каталонская "Барселона" в гостях противостояла "Вильярреалу".  Матч завершился вничью 1:1. 

Гол Месси принес

Об єтом передает сайт соревнований.

"На 49-й минуте Никола Сансоне вывел хозяев поля вперед. Однако, Лионель Месси шикарным ударом со штрафного в конце встречи спас "Барселону" от второго поражения в двух матчах 2017 года", - гласит сообщение.

Отметим, аргентинский нападающий, который незадолго до этого попал в штангу, словно рукой отправил мяч в девятку.

Также напомним, что в таблице "Барселона" располагается на третьем месте, отставая от "Севильи" на одно очко, а от лидера "Реала" - на пять. При этом "сливочные" провели на матч меньше.

Как сообщал ране "Ура-Информ", каталонская "Барселона" дала свое согласие подписать с защитником и капитаном "Шахтера" Дарио Срной контракт. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив