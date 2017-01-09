Гол Месси принес "Барселоне" ничью во встрече с "Вильярреалом" - ФОТО

Об єтом передает сайт соревнований.

"На 49-й минуте Никола Сансоне вывел хозяев поля вперед. Однако, Лионель Месси шикарным ударом со штрафного в конце встречи спас "Барселону" от второго поражения в двух матчах 2017 года", - гласит сообщение.

Отметим, аргентинский нападающий, который незадолго до этого попал в штангу, словно рукой отправил мяч в девятку.

Также напомним, что в таблице "Барселона" располагается на третьем месте, отставая от "Севильи" на одно очко, а от лидера "Реала" - на пять. При этом "сливочные" провели на матч меньше.

Как сообщал ране "Ура-Информ", каталонская "Барселона" дала свое согласие подписать с защитником и капитаном "Шахтера" Дарио Срной контракт.