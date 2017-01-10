ФИФА увеличила количество участников Чемпионата мира

Начиная с 2026 года на чемпионате мира будет играть 48 команд. Об этом говорится в сообщении ФИФА, размещенном на официальной сайте ассоциации.

При этом в сообщении указано, что совет ФИФА поддержал инициативу президента Джанни Инфантино и теперь на Мундиале будут играть 48 команд.

Они будут разбиты на 16 групп по три команды. Также добавится стадия 1/16 финала, куда будут выходить две лучшие команды из группы. Таким образом, количество матчей увеличится с 64 до 80, - пояснили в ассоциации.

В то же время, по мнению ФИФА такие нововведение позволит увеличить доходы с чемпионата мира на миллиард долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международная федерация футбола сообщает о своем намерении применит санкции, если случаи употребления допинга российскими футболистами будут доказаны.