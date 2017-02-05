09:17 05.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Зозуля озвучит свой вердикт в понедельник

Роман Зозуля пообещал рассказать о своем выборе в понедельник, 6 февраля.

Зозуля озвучит свой вердикт в понедельник

Напомним, у украинского форварда возникли проблемы с переходом в "Райо Вальекано" на правах аренды из "Бетиса". Причиной тому стали фанаты, которые отнеслись к нему с особой агрессией.

"Любой человек, который любит свою семью, выберет свой правильный вариант. Футбол — это моя жизнь, это все, что я люблю в жизни, но если выбирать между семьей и футболом, то выбор очевидный. Я уже принял свое решение, но озвучу его в понедельник", – заметил нападающий.

При этом он признался, что чувствует поддержку от болельщиков "Бетиса", а также самой Испании. Игрок услышал в свой адрес много теплых слов.

Отметим, что Зозулю поддержал и наставник украинской сборной Андрей Шевченко, посольство Украины в Испании и проч.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее стало известно, что "Райо Вальекано" предлагает вернуться в свой стан Зозуле.


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