Об этом сообщает сайт каталонцев.

"Вратарь "Атлетико" парировал мяч после удара с линии штрафной прямо на ногу Луису Суаресу, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам", - гласит сообщение.

Однако на 57-й минуте Серхи Роберто за грубый фол прямой ногой получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Кроме того, составы уравнялись уже через 12 минут, когда второй "горчичник" получил Янник Карраско. В свою очередь форвард "Атлетико" Гамейро не реализовал пенальти (80), но быстро исправился, сравняв счет.

"В оставшееся время, у "Барсы" был удален еще и Суарес, который забил восемь голов в восьми последних матчах. В итоге ничья 1:1, которая пошла на пользу "сине-гранатовым", - передает сайт каталонцев.

Также добавим, что "Барселона" вышла в финал Кубка Испании, поскольку в первом матче на выезде выиграла со счётом 2:1. Соперником каталонцев станет победитель пары "Алавес" — "Сельта".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее гол Месси принес " Барселоне" ничью во встрече с "Вильярреалом".