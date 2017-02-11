16:29 11.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Игроки "Бетиса" по-особенному поддержали Зозулю - ФОТО

Одноклубники украинского нападающего Романа Зозули по «Бетису» решили поддержать его неординарным способом.

Игроки

Они все вышли на очередной поединок в одинаковых зеленых футболках, на которых красовалась надпись "Мы все Зозуля". Такие сведения передает "Радио Свобода". Однако, как передает издание, когда именно прошел подобный матч, не сообщается.

Напомним, что "Райо Вальекано" приобрел Зозулю на правах аренды из "Бетиса". Однако фанаты «шмелей» взбунтовались якобы из-за неонацистских взглядов форварда. Поэтому "Райо Вальекано" пришлось отменить сделку с "Бетисом", и Роман вернулся обратно, в стан родной команды.

Как сообщал "УРА-Информ", при решении выбирать, в каком клубе остаться, Зозуля подчеркнул, что будет руководствоваться понятием семьи, и этот критерий для него самый важный.


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