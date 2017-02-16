Тимощук может работать с Мирчей Луческу

Такую информацию озвучил официальный портал клуба.

"Есть разговоры между Тимощуком и руководством футбольного клуба Зенит о том, что он может войти в тренерский штаб команды", – отмечается в материале.

Напомним, что недавно экс-игрок "горняков" Анатолий Тимощук стал обладателем тренерского диплома категории PRO, что дает ему право работать не только помощником, но и главным тренером любого клуба.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Тимощук заявил об окончании своей футбольной карьеры. Теперь, по его словам, настало время поразмыслить над своим дальнейшим будущим.