Руни может пропустить финал Кубка Лиги

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сможет пропустить скорый финал Кубка Лиги против "Саутгемптона", который запланирован на следующий уикенд. Об этом поведал главный тренер команды Жозе Моуриньо - сообщает Sky Sports.

Уэйн, по его словам, был травмирован. Вряд ли он сможет восстановиться к игре против "Сент-Этьенна". Также неизвестно, сможет ли футболист сыграть в финале против "Саутгемптона" - добавил португалец. По причине небольшой травмы капитан МЮ пропустил поединки своей команды. Последний раз Руни был на поле в матче 23-го тура премьер-лиги с Халл Сити (0:0) - первого февраля.

Как сообщал УРА-Информ, в Англии Уэйна Руни наградила Ассоциация футбольных журналистов.