Руни возобновил тренировки

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни – уже вернулся к своим тренировкам в общей группе. Об этом передает пресс-служба клуба.

Сегодня – 21 февраля - капитан уже тренировался с остальными игроками команды. Это значит, что он имеет шансы выйти на поле в ответном матче 1/16 финала ЛЕ с "Сент-Этьенном" (3:0), который пройдет 22-го февраля. У Руни имелись небольшие проблемы со здоровьем, по причине которых он пропустил поединки своей команды. Последний раз игрок выходил на поле в матче 23-го тура ПЛ с Халл Сити (0:0) первого февраля.

Как сообщал УРА-Информ, Руни может пропустить финал Кубка Лиги.