13:37 04.05.2017 | Спорт | Новости
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Тренер Ювентуса назвал Буффона лучшим игроком в мире

На сайте УЕФА появилось интервью главного тренера Ювентуса М. Аллегри, в котором он назвал голкипера своей команды лучшим игроком мира.

Тренер Ювентуса назвал Буффона лучшим игроком в мире

Наставник также подвел итоги вчерашней игры с Монако. Он отметил, что матч был непростой. А как клуб "Монако" очень сильный, с очень техничными игроками. Однако Дж. Буффон – непревзойденный и в подобных матчах он лучший в мире.

Сам же вратарь отметил, что для достойных выступлений на поле, он проводит большую работу над собой.

Примечательно то, что в своих 100 матчах в рамках Лиги Чемпионов Буффон 44 раза оставил ворота своей команды сухими.

Ранее УРА-Информ сообщал, что защитник "Реала" Пепе недавно решил покинуть теперешний клуб и уже вскоре начать играть в Китае. 


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