19:22 09.05.2017 | Спорт | Новости
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Первый финалист Лиги чемпионов определится сегодня

Официальный сайт УЕФА сообщает, что сегодня в Турине на “Ювентус Стэдиум” местный ФК “Ювентус” примет французский “Монако” в рамках второго получинального матча Лиги чемпионов УЕФА.

Первый финалист Лиги чемпионов определится сегодня

В сообщении говорится, что в первой встрече подопечные Массимилиано Аллегри победили со счетом 2:0.

Статистика итальянского гранда в полуфинальных встречах Кубка чемпионов на своем поле составляет 11 побед, 9 ничьих при 2 поражениях.

Монако” же ранее не побеждал в полуфинальных гостевых матчах Кубка чемпионов.

Кроме того, в истории противостояний Лиги чемпионов еще никто не отыгрывался в 1/2 финала после поражения в первом матче с разницей в два мяча.

Ранее "УРА-Информ" сообща, что тренер "Ювентуса" назвал Буффона лучшим игроком в мире.


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