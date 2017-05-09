Первый финалист Лиги чемпионов определится сегодня

Официальный сайт УЕФА сообщает, что сегодня в Турине на “Ювентус Стэдиум” местный ФК “Ювентус” примет французский “Монако” в рамках второго получинального матча Лиги чемпионов УЕФА.
В сообщении говорится, что в первой встрече подопечные Массимилиано Аллегри победили со счетом 2:0.
Статистика итальянского гранда в полуфинальных встречах Кубка чемпионов на своем поле составляет 11 побед, 9 ничьих при 2 поражениях.
“Монако” же ранее не побеждал в полуфинальных гостевых матчах Кубка чемпионов.
Кроме того, в истории противостояний Лиги чемпионов еще никто не отыгрывался в 1/2 финала после поражения в первом матче с разницей в два мяча.
Ранее "УРА-Информ" сообща, что тренер "Ювентуса" назвал Буффона лучшим игроком в мире.