"Атлетико" и "Реал" определят второго финалиста Лиги чемпионов

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Как отмечается, "Атлетико" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов проиграл в гостях "Реалу" со счетом 0:3.

Кроме того, "Атлетико" уступил "Реалу" в четырех предыдущих еврокубковых противостояниях, включая финалы 2014 и 2016 годов.

Однако несмотря на это отыграть три гола в матче с "Реалом" футболистам "Атлетико" будет крайне сложно, пусть предстоящая игра станет исторической для команды Диего Симеоне.

"У нас есть уверенность, что мы можем это сделать. У меня есть уверенность в своих игроках, которых я знаю уже много лет, и я не сомневаюсь, что мы проведем хороший матч", - подчеркнул главный тренер "Атлетико".

Добавим, что "Атлетико" проведет последний еврокубковый матч на своем стадионе "Висенте Кальдерон". При этом эта футбольная площадка була открыта 50 лет назад на берегах речки Мансанарес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", защитник "Реала" Пепе недавно решил покинуть теперешний клуб и уже вскоре начать играть в Китае.