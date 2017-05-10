ФИФА расследует трансфер Погба в "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает агентство AFP.

Как отмечается, ФИФА заинтересовала необычная роль Мино Райолы. Так, при совершении сделки 49-летний агент одновременно представлял интересы обоих клубов и самого футболиста.

Согласно расследованию, трансфер Погба из "Ювентуса" в МЮ стоил не 105 млн евро, а 127 млн евро. Таким образом, 49 млн евро Райола положил себе в карман, тогда как "Ювентусу" досталась сумма в размере 78 млн евро. Однако известно, что это запрещено правилами.

В нынешнем сезоне Погба в составе английского клуба провел 48 матчей в различных турнирах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент ФИФА объявил об использовании видеоповторов на ЧМ-2018.