09:58 10.05.2017 | Футбол | Новости
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ФИФА расследует трансфер Погба в "Манчестер Юнайтед"

Международная федерация футбола начала расследование перехода полузащитника сборной Франции Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед". 
 

ФИФА расследует трансфер Погба в

Об этом сообщает агентство AFP.

Как отмечается, ФИФА заинтересовала необычная роль Мино Райолы. Так, при совершении сделки 49-летний агент одновременно представлял интересы обоих клубов и самого футболиста.

Согласно расследованию, трансфер Погба из "Ювентуса" в МЮ стоил не 105 млн евро, а 127 млн евро. Таким образом, 49 млн евро Райола положил себе в карман, тогда как "Ювентусу" досталась сумма в размере 78 млн евро. Однако известно, что это запрещено правилами. 

В нынешнем сезоне Погба в составе английского клуба провел 48 матчей в различных турнирах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент ФИФА объявил об использовании видеоповторов на ЧМ-2018.


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