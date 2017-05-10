ФК "Интер" отправил в отставку главного тренера

В сообщении говорится, что в начале работы с командой С.Пиоли получил 7 побед подряд. Однако на сегодняшний день "Интер" занимает седьмое место в Серии А. От шестой ступени, дающее право сыграть в Лиге Европы, миланцы отстают на 3 очка.

Сообщается, что исполнять обязанности главного наставника в ближайших трех играх Серии А будет Стефано Векки, ранее тренировавший молодежную команду.

До финиша чемпионата Италии по футболу осталось три тура.

Ранее УРА-Информ сообщал, что "Атлетико" и "Реал" определят второго финалиста Лиги чемпионов.