"Атлетико" впервые за 58 лет победил "Реал" в еврокубках

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Так, в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Атлетико" был сильнее мадридского "Реала", обыграв географических соседей со счётом 2:1.

Отметим, это первая победа "матрасников" над "сливочными" с седьмого мая 1959 года.

Тогда седьмого мая 1959 года "Атлетико" обыграл "Реал" в первом матче полуфинала Кубка европейских чемпионов со счётом 1:0.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в первой встрече "Реал" на своем поле благодаря хет-трику Криштиану Роналду одержал победу со счетом 3:0.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бельгийский полузащитник мадридского "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско не сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала" из-за травмы.