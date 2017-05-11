11:25 11.05.2017 | Футбол | Новости
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"Атлетико" впервые за 58 лет победил "Реал" в еврокубках

Футбольный клуб "Атлетико" на стадионе "Висенте Кальдерон" впервые за 58 лет смог обыграть мадридский "Реал" в еврокубках.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Так, в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Атлетико" был сильнее мадридского "Реала", обыграв географических соседей со счётом 2:1.

Отметим, это первая победа "матрасников" над "сливочными" с седьмого мая 1959 года. 

Тогда седьмого мая 1959 года "Атлетико" обыграл "Реал" в первом матче полуфинала Кубка европейских чемпионов со счётом 1:0.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в первой встрече "Реал" на своем поле благодаря хет-трику Криштиану Роналду одержал победу со счетом 3:0.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бельгийский полузащитник мадридского "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско не сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала" из-за травмы.


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