Сегодня определятся финалисты Лиги Европы

В сообщении говорится, что в двух поединках в ответ 1/2 полуфинала Лиги Европы УЕФА между “Манчестер Юнайтед” — “Сельта” и “Лион” — “Аякс” определятся две лучшие команды турнира.

Сообщается, что в первых матчах МЮ победил благодаря точному удару Решфорда со штрафного. Счет – 1:0.

На ряду с этим, в первой встрече “Лион” в гостях потерпел поражение от “Аякса” со счетом 1:4.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера "Атлетико" впервые за 58 лет победил "Реал" в еврокубках. Однако это не помогло клубу выйти в финал Лиги чемпионов по общему счету.