Вратарь Баварии Том Штарке объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как отмечается, встреча с Фрайбургом станет прощальным матчем не только для Штарке, но также для Хаби Алонсо и Филипа Лама, которые ранее объявили о завершении профессиональной карьеры.

По словам Штарке, возможность завершить карьеру финальным появлением на поле восхищает.

"Мои пять лет в "Баварии" были похожи на фильм, здесь я чувствовал себя членом семьи. Мне здесь всегда было хорошо. Думаю, что я также сыграл роль в спортивных успехах команды. Горжусь этим", - подчеркнул вратарь "Баварии".

В связи с уходом Штарке на его место придет 17-летний воспитанник клуба Кристиан Фрюхтль, который выступает за команду U-19.

Тем не менее Том Штарке останется работать в мюнхенском клубе тренером вратарей, что он неофициально делает уже сейчас.

"Я не исчезну просто так, вы обязательно меня снова увидите. Я провел потрясающее время в футболе", - подчеркнул голкипер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный игрок Пепе уже принял решение по вопросу собственного будущего.