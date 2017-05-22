Наставник "Днепра" может возглавить "Динамо"

В сообщении говорится, что Михайленко здорово проявил себя в этом сезоне УПЛ, являясь при этом тренером-дебютантом.

Отмечено, что он, возглавляя команду, которая состояла преимущественно из молодых футболистов, сумел набрать 37 очков, однако 15 из них с "Днепра" были сняты.

Кроме того, сообщается, что "Динамо" - не чужой для Дмитрия клуб, ведь он выступал за киевлян семь лет (1994-2001) и семь раз становился с ними чемпионом Украины.

Также озвучена информация о том, что на пост тренера Динамо есть и другие кандидаты. Однако вопрос с тренером решится не ранее 30 мая. Даты, когда заканчивается контракт у нынешнего наставника киевлян Сергея Реброва.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Сергей Ребров может покинут "Динамо" после окончания сезона.