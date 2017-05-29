16:50 29.05.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Стали известны потенциальные соперники Динамо по Лиге Чемпионов

Официальный источник УЕФА сообщает, что сегодня определились участники третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Стали известны потенциальные соперники Динамо по Лиге Чемпионов

В сообщении говорится, что киевское Динамо имеет самый высокий рейтинг среди участников квалификационного раунда.

Сообщается, что при жеребьевке столичный клуб попадет в первую корзину сеяных команд. Соперником киевлян станет один из пятерки клубов, четыре которых уже известны. Среди них: «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Истанбул» (Турция).

Определиться предстоит только пятому клубу. И вероятнее всего это будет один из трех представителей Греции – АЕК, «Панатинаикос» или ПАОК.

Ранее УРА-Информ сообщал, что донецкий «Шахтер» попал в первую корзину группового этапа Лиги чемпионов.


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