Стали известны потенциальные соперники Динамо по Лиге Чемпионов

В сообщении говорится, что киевское Динамо имеет самый высокий рейтинг среди участников квалификационного раунда.

Сообщается, что при жеребьевке столичный клуб попадет в первую корзину сеяных команд. Соперником киевлян станет один из пятерки клубов, четыре которых уже известны. Среди них: «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Истанбул» (Турция).

Определиться предстоит только пятому клубу. И вероятнее всего это будет один из трех представителей Греции – АЕК, «Панатинаикос» или ПАОК.

Ранее УРА-Информ сообщал, что донецкий «Шахтер» попал в первую корзину группового этапа Лиги чемпионов.