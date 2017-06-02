14:54 02.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Игорь Суркис ждет подписания контракта с новым тренером "Динамо"

Игорь Суркис подтвердил информацию, что Александр Хацкевич вскоре может стать главным тренером клуба. И выразил желание подписать с ним контракт.

Игорь Суркис ждет подписания контракта с новым тренером

Об этом Игорь Суркис заявил в эфире FootballHub.

В сообщении говорится, что Суркис ведет переговоры с Александром Хацкевичем по поводу должности главного тренера команды.

"Но чтобы это подтвердить, нужно поставить подпись под контрактом. Надеюсь, через несколько часов я все-таки подпишу контракт с Хацкевичем. Мне импонирует его подход к работе", – сказал президент Динамо.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Сергей Ребров покинул тренерский пост "Динамо" Киев по окончанию сезона. 


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