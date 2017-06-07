"Шальке" намерен выставить Коноплянку на трансфер

Как сообщает WAZ, гельзенкирхенский клуб намерен выставить Коноплянку на трансфер.

Таким образом, Шальке выкупил украинского футболиста по окончании сезона у Севильи за 12,5 млн. евро.

При этом требовать за него немцы будут не менее 15 млн евро.

Ксати, совсем недавно руководство клуба оштрафовало нашего футболиста за высказывания в отношении настанвика команды ы Маркуса Вайнцирля. Коноплянка, в частности, назвал его трусом.

В минувшем сезоне Коноплянка провел в Бундеслиге 17 матчей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Фенербахче" предлагает за Коноплянку десять миллионов.