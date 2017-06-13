Сборная Ирана завоевала путевку на ЧМ-2018

Такие сведения передает сайт иранской сборной.

Как отмечается, встреча проходила в Тегеране на стадионе "Азади" и завершилась со счетом 2:0. При этом форвард "Ростова" Сердар Азмун отметился голом и результативной передачей на Мехди Тареми.

После этой победы иранцы возглавляют группу А, и ни при каких условиях не смогут опуститься ниже 2-го места. Таким образом, Иран стал третьим участником ЧМ-2018.

В свою очередь первым стала сборная России как хозяйка турнира. В марте 2017 года гарантировала себе участие на турнире и команда Бразилии.

Добавим, сборная Ирана участвовала на чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006 и 2014 годах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины в воскресенье, 11 июня, добыла выездную победу над командой Финляндии в квалификационном матче ЧМ-2018.