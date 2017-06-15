11:37 15.06.2017 | Футбол | Новости
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"Галатасарай" договорился про переход Беланды

Подробности трансфера Беланды были недавно обговорены.

Таким образом - "Галатасарай" уже достиг договоренности с клубом "Динамо" касательно покупки игрока Ю. Беланды. Эти сведения распространили в Gianlucadimarzio.com.

Согласно этим сведениям – подробности данного трансфера согласовали. А сумма же компенсации, полученной Динамо за игрока, составила восемь миллионов евро. При этом сам Беланда с "Галатасараем" будет подписывать договор на четыре года. Ведь уже в начале июня все детали были оговорены. Это означает, что Галатасарай не смог снизить цену на игрока, хотя ранее хотел заплатить четыре миллиона евро.

Как сообщал УРА-Информ, ранее " Галатасарай" планировал заплатить за Хачериди 6,5 миллионов.


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