Ребров возглавит клуб из Саудовской Аравии - СМИ

Об этом сообщает сайт aleqt.com.

По его словам, все предварительные договоренности уже достигнуты, осталось соблюсти формальности и собственно заключить соглашение.

Таким образом, Ребров подпишет контракт на один год с зарплатой в 2,5 млн евро и возможностью продления еще на год.

Украинец сменит швейцарца Кристиана Гросса.

В этом году "Аль-Ахли" занял второе место в чемпионате и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с иранским "Персеполисом".

Помощниками украинца могут стать испанские специалисты, работавшие ранее в "Динамо".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях состоялась встреча между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и Сергеем Ребровым. По этому поводу стало извесно, что Ребров скорее всего не подпишет новый контракт с "Динамо" и покинет клуб после трех лет работы в качестве главного тренера. Таким образом, его заменит Александр Хацкевич.