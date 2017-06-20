Ребров возглавит клуб из Саудовской Аравии - СМИ

Бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров близок к подписанию контракта с "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
Об этом сообщает сайт aleqt.com.
По его словам, все предварительные договоренности уже достигнуты, осталось соблюсти формальности и собственно заключить соглашение.
Таким образом, Ребров подпишет контракт на один год с зарплатой в 2,5 млн евро и возможностью продления еще на год.
Украинец сменит швейцарца Кристиана Гросса.
В этом году "Аль-Ахли" занял второе место в чемпионате и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с иранским "Персеполисом".
Помощниками украинца могут стать испанские специалисты, работавшие ранее в "Динамо".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях состоялась встреча между президентом "Динамо" Игорем Суркисом и Сергеем Ребровым. По этому поводу стало извесно, что Ребров скорее всего не подпишет новый контракт с "Динамо" и покинет клуб после трех лет работы в качестве главного тренера. Таким образом, его заменит Александр Хацкевич.