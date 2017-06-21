14:35 21.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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ФК "Фенербахче" хочет выкупить Феррейру у "Шахтера"

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в выкупе контракта 26-летнего аргентинского форварда «Шахтера» Факундо Феррейры.

ФК

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на турецкий Sporx.

В сообщении говорится, что стамбульский клуб готов выложить за футболиста €3 миллиона.

Отмечается, что контракт Феррейры с «Шахтером» истекает летом 2018-го года. Вместе с тем, игрок считается одним из ключевых в донецкой команде, из-за чего сделка маловероятна.

Напомним, что в минувшем сезоне Феррейра провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее УРА-Информ сообщал, что "Лестер" ведет переговоры по трансферу Виды.


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