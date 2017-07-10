16:30 10.07.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Кравец возвращается в "Динамо" после реабилитации

Нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Кравец уже завтра вернется в расположение клуба.

Кравец возвращается в

Об этом сообщает Zbirna.com. 

Согласно его словам, он полон сил для полноценной тренировки.

"Во вторник я возвращаюсь в Украину и буду работать с командой", - отметил динамовский нападающий.

Примечательно, что игрок две недели проходил реабилитацию в Сербии после травмы, полученной во время выступлений в аренде за "Гранаду". 

Также отметим, что в минувшем сезоне Примеры нападающий провел 26 матчей и забил пять голов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский форвард Артем Милевский подписал контракт с брестским футбольным клубом "Динамо". Известно, что контракт рассчитан на 1,5 года.


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