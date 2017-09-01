Роналду стал лучшим бомбардиром за всю историю сборной Португалии

Об этом сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Для португальской звезды это был 78-ой заколоченный мяч в ворота соперника за сборную своей страны. Предыдущий рекорд принадлежал не менее именитому спортсмену - бразильцу Пеле.

Стоит добавить, что португалец близок к тому, чтобы побить и мировые рекорды, которые сегодня принадлежат иранцу Али Даэй (109 забитых мячей) и в Европе Ференцу Пушкашу (84 забитых гола).

Напомним, что Роналду сыграл за сборную Португалии чуть ли не рекордное количество матчей, причем бессменный капитан смог привести свою команду в четверку лучших сборных в недавнем Чемпионате Европы 2016 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду решил покинуть сборную Португалии и заняться воспитанием новорожденных детей.