11:18 01.09.2017 | Футбол | Новости
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Роналду стал лучшим бомбардиром за всю историю сборной Португалии

Главный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сворешил свой 45-ый хет-трик в матче против сборной Ферерских островов в рамках отборочных игр Чемпионата мира 2018 года. 
 

Роналду стал лучшим бомбардиром за всю историю сборной Португалии

Об этом сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Для португальской звезды это был 78-ой заколоченный мяч в ворота соперника за сборную своей страны. Предыдущий рекорд принадлежал не менее именитому спортсмену - бразильцу Пеле.

Стоит добавить, что португалец близок к тому, чтобы побить и мировые рекорды, которые сегодня принадлежат иранцу Али Даэй (109 забитых мячей) и в Европе Ференцу Пушкашу (84 забитых гола).

Напомним, что Роналду сыграл за сборную Португалии чуть ли не рекордное количество матчей, причем бессменный капитан смог привести свою команду в четверку лучших сборных в недавнем Чемпионате Европы 2016 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду решил покинуть сборную Португалии и заняться воспитанием новорожденных детей.


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