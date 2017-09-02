Отбор на Чемпионат мира-2018 : результаты украинской молодежной сборной

Подопечные Андрея Головко с первых минут не выдержали проверку ворот от латыша Робертса Улдрикиса, который на девятой минуте блестяще обошел голкипера "сине-желтых".

Однако уже на 22-минуте украинцы проснулись и теперь уже балтийцы вынуждены были пропустить гол в ворота Владиславса Куракинса.

Хозяева поля имели еще два хороших момента до перерыва, но оба удара Андрея Борячука не пробили вратаря соперника.

Первый тайм закончился спокойно. Во втором периоде украинцы в лице Валерия Лучкевича совершили несколько прострелов в сторону латышей, однако все они не прошли в обиход ворот.

Украинцы не смогли успешно реализовать еще несколько угловых. Счет матча остался неизменным - 1:1. Следующий поединок у наших ребят состоится со сборой Андорры, которая также имеет одно очко в группе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно основной состав сборной Украины завоевал выездную победу над командой Финляндии в квалификационном матче ЧМ-2018.