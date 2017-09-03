02:00 03.09.2017 | Футбол | Новости
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ПСЖ подозревается в махинациях во время трансферного окна

Национальная европейская футбольная лига подозревает "Пари Сен-Жермен" в финансовом фейр-плее. Об этом передает официальный сайт УЕФА.

ПСЖ подозревается в махинациях во время трансферного окна

Согаласно материалам ведомства, следственная палата Инстанции по финансовому контролю клубов проверит клуб на соответствие трансферных покупок с их реальными доходами. Службы заинтересовались ПСЖ после того как руководство клуба совершило ряд дорогостоящих трансферных приобретений.

Парижане за время летнего трансферного окна приобрели нападающего Неймара за рекордную сумму в 222 млн евро, арендовали с последующим правом на выкуп Килиана Мбаппе более чем за 100 лин евро. Также был приобретен защитник Юри Берчич с "Реал Сосьедад".

УЕФА считает, что слаженный механизм финансовой роботы всех европейских клубов является залогом их же стабильности.

В тоже время французы распрощались с Сержем Орье, который отправился в "Тоттенхэм"; Блезом Матюиди перешедшим"Ювентус"; Жаном-Кевином Аугустином, отданным к "СБ Лейпциг" и еще несколькими проданными игроками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что опорник французского ПСЖ Серж Орье будет играть за английский клуб.


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