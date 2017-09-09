05:00 09.09.2017 | Футбол | Новости
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"Боруссия" сыграет против "Фрайбурга" на выезде

Дортмундцы сразятся в поединке против "Фрайбурга" в четвертом туре в рамках немецкого турнира Бундеслиги. Об этом передает Ruhr Nachrichten BVB.

По информации портала, в матче на позиции хав-бэка или же инсайдера будет играть украинский футболист Ярмоленко. Правда, спортсмен успел провести лишь одну тренировку вместе с полным составом команды, так что игрок скорее всего выйдет на замену во втором тайме.

Отметим, что Анлрей Ярмоленко подписал контракт с дортмундской "Боруссией" на четыре года. Сумма покупки игрока более чем за 20 млн евро стала рекордной для всей истории трансферных покупок в украинском футболе. Сам же Ярмоленко давно планировал перейти в ряды этого немецкого клуба.

Ранее украинец играл в киевском "Динамо", где за последний сезон показал отменные результаты. Он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в девяти матчах. Ярмоленко также неоднократно играл в рядах сборной Украины, где демонстрировал толичные результаты, которые и были замечены иностранными тренерами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что Шевченко уверен, что у Ярмоленко все должно получится, поскольку это огромный успех для всего украинского футбола.


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