Столичное "Динамо" с победы стартовало в Лиге Европы

Матч закончился со счетом 3:1. При этом с самого начала первого тайма динамовцы пытались перехватить инициативу. Однако гости первые 15 минут применили активный прессинг, к которому не были готовы хозяева.

Вместе с тем первые опасные удары нанесли игроки "Скендербеу", однако забить им не удалось. Затем киевляне таки взяли инициативу в свои руки уже на 15-й минуте начали атаки. Однако, имея игровое преимущество, динамовцы таки первыми пропустили гол на 39-й минуте. Дальний удар Георги Музака не смог отбить Коваль. Первый тайм завершился в пользу гостей.

Во втором тайме Хацкевич выпустил второго нападающего Жуниора Мораеса, заменив Гармаша. Игра в два форварда сразу принесла результат.

На 48-й минуте Сидорчук сравнял счет в матче, а уже через две минуты Мораес реализовал прострел Гонсалеса.

На 65-й минуте Мбокани реализовал пенальти. До конца матча киевляне уверенно держали игру под контролем.

Добавлененные минуты матча не изменили счет на табло. Добавим, что на матче присутствовали 24893 болельщика.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 13 сентября, стартуют первые матчи квалификации Лиги Чемпионов.