Воронин будет искать футбольные "таланты" для сборной Украины

Об этом передает сайт Федерации футбола Украины.

По словам главного тренера нашей сборной Андрея Шевченка, Воронин будет заниматься тестировкой новых игроков, а также искать "свежие" силы для нашей команды.

Сам игрок является авторитетной фигурой в мире украинского футбола. Воронин множество раз выступал в составе сборной, где отмечался отличной результативность на позиции нападающего.

Напомним, что сборная Украины проиграла сборной Исландии в квалификациях на ЧМ-2018. Следующий матч предстоит сыграть со сборной Хорватии, сильнейшим соперником в группе.

Для выхода со второго место группы необходима только победа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера команды седьмого немецкого дивизиона.