10:56 21.09.2017 | Футбол | НовостиНовости Украины 100174303:Polishuk
В Ивано-Франковске футбольные фанаты подрались с полицейскими - ФОТО, ВИДЕО
В ночь на четверг, 21 сентября, в Пустомытовском районе Львовской области произошел конфликт между футбольными фанатами и полицейскими.
Потасовка началась из-за проигрыша команды "Карпаты" во второй лиге. Как сообщает портал UA-Football, матч завершился победой "Прикарпатья" со счетом 2:1. Вместе с тем, чтобы не допустить столкновений, за несколько минут до окончания встречи полицейские окружили гостевой сектор стадиона, поскольку болельщики попытались прорваться на поле к футболистам "Карпат".
После того, как счет стал 2:0 в пользу "Прикарпатья", болельщики "Карпат" начали бросать на поле петарды. В связи с этим матч прервали на полчаса и полиция задержала около девяти человек.
Чуть позже, когда автобус с футболистами уже отъехал, люди, которые назвались фанатами "Карпат", решили выяснить причины проигрыша команды в Ивано-Франковске. Водители на заправке заметили конфликт и вызвали полицию.
Разобраться в ситуации пыталась патрульная полиция, но в результате правоохранители вызвали на помощь спецназ полиции Львовской области, который задержал зачинщиков конфликта.
Автобус с футболистами в сопровождении полиции отправили на базу.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера стартовали первые матчи в рамках третьей стадии Кубка Украины по футболу. В поединке "Прикарпатье" из Ивано-Франковска дома принимал львовские "Карпаты".