Срна может быть дисквалифицирован на несколько лет из-за допинга

Об этом сообщает координатор службы допинг-контроля чемпионата Украины Максим Бецко.

По словам Бецко, футболист получил уведомление о результате теста еще 18 сентября. Теперь у хорвата есть десять дней для того, чтобы дать объяснение о наличии допинга в своем организме.

Если же игрок не сможет доказать или опровергнуть результат допинг-теста, то уже с начала октября он не сможет брать участие в украинских чемпионатах.

Такая же участь ожидает игрока и в Европе, так как УЕФА мгновенно среагируют на данные нашего допинг-центра.

Сам Срна объявил о временном отстранении, однако он все еще может подать апелляцию и побороться в юридическом поле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Срна заявил, что продолжит выступать за "Шахтер". Однако результаты теста перечеркнули все планы спортсмена.