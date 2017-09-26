"Шахтер" очень сильная команда, - Гвардиола

Об этом передает пресс-служба УЕФА.

Наставник отмечает, что еще со времен "Барселоны" у многих игроков сложилось чувство, что не стоит изучать стиль игры соперника, а также индивидуальные качества игроков.

"Никто не знал, кто там играет. Но эта команда умеет играть в футбол, у них всегда была хорошая команда ", - подчеркнул Гвардиола.

Коуч рассказал об "шахтерской" системе подбора "легионеров", которая почти не имеет аналогов у европейских команд. Гвардиола считает, что Фонсека мастерски использует потенциал бразильцев.

Футболисты из "МЮ" еще ни разу не проиграли за девять матчей в рамках данного турнира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал о подготовке его команды перед матчем с украинским "Шахтером".