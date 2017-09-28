"Бавария" отлетела от французского "ПСЖ"

Общий результат матча закончился - 3:0.

На стадионе "Парк де Прен" немцы не смогли на выезде оказать малейшего сопротивление сопернику.

Голевыми моментами блестали Дани Алвес (2 минута), Эдинсон Кавани (31 минута) и Неймар (63 минута).

В последний раз "Бавария" так крупно проигрывала в группе Лиги чемпионов аж шестого марта 2001 года.

С самого начала матча все пространство поля заняли французы. Мюнхенцы пытались навязать "ПСЖ" игру в пас и спокойный футбол, однако соперник был готов к такой стратегии на игру.

В стремительных контратаках хозяева начисто рвали защиту "Баварии", которая так и не смогла подстроится под французов.

Отметим, что "Бавария" - действующий чемпион Германии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно 36-летний голкипер немецкой "Баварии" Том Штарке объявил, что завершит карьеру после завершения текущего сезона.