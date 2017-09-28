"Бавария" отлетела от французского "ПСЖ"

Вчера немецкий клуб потерпел сокрушительное поражение от "Пари Сен-Жермен". Об этом передает Gracenote Live.
Общий результат матча закончился - 3:0.
На стадионе "Парк де Прен" немцы не смогли на выезде оказать малейшего сопротивление сопернику.
Голевыми моментами блестали Дани Алвес (2 минута), Эдинсон Кавани (31 минута) и Неймар (63 минута).
В последний раз "Бавария" так крупно проигрывала в группе Лиги чемпионов аж шестого марта 2001 года.
С самого начала матча все пространство поля заняли французы. Мюнхенцы пытались навязать "ПСЖ" игру в пас и спокойный футбол, однако соперник был готов к такой стратегии на игру.
В стремительных контратаках хозяева начисто рвали защиту "Баварии", которая так и не смогла подстроится под французов.
Отметим, что "Бавария" - действующий чемпион Германии.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно 36-летний голкипер немецкой "Баварии" Том Штарке объявил, что завершит карьеру после завершения текущего сезона.